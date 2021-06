Astrid Nelsia dévoile son salaire totalement fou grâce à ses photos sur MYM

Vous n'avez toujours pas trouvé de job d'été ? Vos parents refusent de vous donner de l'argent de poche pour fêter le retour des terrasses ? Pas d'inquiétude, Astrid Nelsia a la solution pour vous permettre de renflouer votre porte-monnaie.

Il y a quelques mois maintenant, la star des Anges 11 a en effet rejoint la plateforme MYM qui, à l'instar d'Onlyfans, permet à quiconque de proposer du contenu exclusif (photos, vidéos, lives, sons...) aux internautes en échange notamment d'un abonnement payant, mais également de prestations privées.

Le salaire fou d'Astrid Nelsia avec MYM

Un concept inutile ? Tout dépend de votre contenu et la communauté que vous avez réussi à bâtir au préalable. La pote de Vincent Queijo l'a confessé auprès de Sam Zirah, son compte MYM fait aujourd'hui le bonheur de son banquier. Interrogée sur le salaire qu'elle est capable de se faire avec ce nouveau réseau social, Astrid Nelsia [qui utilise MYM pour dévoiler son corps] a révélé, "Ma mère m'a toujours dit de ne pas déclarer son salaire, mais si je peux te dire une fourchette, je peux gagner entre 20 000 et 100 000€".

Des sommes qui seraient perçues par mois et qui, selon elle, rendraient désormais obsolète une autre source de revenus qui énerve de plus en plus le public, "Ca, c'est sans les placements de produits. C'est avec ça que je vis, plus que les placements de produits". Bientôt la fin des soupes miracles pour perdre du poids et des AirPods version bas de gamme ? Hallelujah.

Des photos sans préparation

Pour l'anecdote, le montant de son salaire pour de simples photos ou vidéos, ce n'est même pas la révélation la plus folle d'Astrid Nelsia durant cette interview. Après avoir assuré ne rien dévoiler de trop spécifique sur son compte, "J'ai des limites. Je ne fais pas de porno, donc je ne vais pas en faire sur MYM. Le plus que j'ai pu montrer, ce sont des tétons, car des tétons, tout le monde en a", la candidate de télé-réalité a révélé ne jamais se prendre la tête au moment de se photographier.

"Combien de temps ça me prend pour gérer MYM ? 3 minutes par jour" a-t-elle ainsi assuré, avant d'expliquer, "Il faut un côté Snap, un côté négligé. Un snap de deux secondes va beaucoup plus plaire qu'un shooting. (...) La personne va se dire que c'est plus personnel".

3 minutes x 31 jours = 93 minutes de travail par mois, soit 1075€ gagnés par minute. La vie est belle.