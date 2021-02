Vincent Queijo et Astrid Nelsia, enfin la réconciliation !

Meilleurs amis à l'extérieur, Astrid Nelsia et Vincent Queijo sont repartis en guerre de La Villa des Coeurs Brisés 5, mais plus d'un an après leur grosse dispute, sont-ils toujours en froid ? La réponse est... non ! Le futur mari de Rym (Mamans & Célèbres) a officialisé leur réconciliation grâce à la naissance de sa fille Maria-Valentina.

