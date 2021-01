Emilie Nef Naf de retour dans Mamans et célèbres... avec Jérémy Menez : elle s'explique

En légende de la vidéo montrant Emilie Nef Naf et Jérémy Menez (de nouveau en couple) s'enlacer, des images qui seront bientôt dans Mamans et célèbres, la gagnante de Secret Story 3 a fait une belle déclaration d'amour. La candidate de télé-réalité a en effet posté un extrait des paroles de la chanson Shallow, chantée par Bradley Cooper et Lady Gaga dans le film A Star Is Born : "Crash through the surface, where they can't hurt us / We're far from the shallow now". Soit en français : "S'écraser à la surface, là où ils ne peuvent pas nous faire de mal / Nous sommes loin des eaux peu profondes maintenant".

A propos de la participation de son amoureux dans l'émission, Emilie Nef Naf a avoué à Melty : "C'est tout nouveau pour lui, il n'a jamais fait de télé avant donc je pense qu'il faut y aller tout doucement quand même (rires). Je ne voudrai pas lui faire peur !".

Elle explique être revenue dans l'émission en partie grâce à son chéri

Celle qui ne veut plus faire d'émission de télé-réalité d'enfermement a aussi révélé les raisons qui l'avaient poussé à quitter Mamans et célèbres : "C'était un moment de ma vie où ça devenait assez compliqué de jongler entre le travail, les enfants, le tournage, l'entreprise, l'influenceuse... J'étais une mère célibataire et il y avait vraiment beaucoup de choses qui se mélangeaient et je ne me sentais plus à l'aise".

Et pourquoi Emilie Nef Naf a-t-elle décidé de revenir dans le programme ? "Là, j'ai complètement changé de vie ! Je n'habite plus au même endroit qu'avant. Avant, j'étais toute seule dans une grande maison dans le Nord de la France, maintenant, je me suis remise avec le père de mes enfants et on habite dans le sud de l'Italie. La dynamique de vie est complètement différente parce que déjà je suis en couple et forcément j'ai l'aide du papa et c'est un grand soulagement" a-t-elle expliqué.

"Et puis un jour, en voyant les épisodes, mes copines et tout, je me suis dit 'Oh c'est vrai que c'était bien quand même'" a-t-elle détaillé, "Et puis de fil en aiguille, j'ai reparlé avec des personnes de la production de Mamans et célèbres, je leur ai posé les bonnes questions et on en est venu à se dire pourquoi pas".