Emilie Nef Naf de nouveau en couple avec Jérémy Menez : son officialisation surprise ❤️

Entre Emilie Nef Naf et Jérémy Menez, c'est un peu je t'aime moi non plus. Un jour, ils se séparent et le lendemain, ils se remettent en couple, mais en 2017, leur rupture semblait définitive : "J'ai vraiment envie de tourner la page et que tout ça s'arrête parce que ça ne me fait pas du bien et à lui non plus. Je n'ai pas envie que les enfants souffrent plus", a expliqué la maman de Mamans et célèbres en interview avec PRBK en 2020. Depuis, elle a fréquenté Bruno Cerella et le basketteur Nobel Bongou-Colo.

Emilie Nef Naf et Jérémy Menez de nouveau en couple

Sauf que les chemins d'Emilie Nef Naf et Jérémy Menez ne sont pas fait pour se séparer après tout. Pour preuve, les parents de Maëlla et Menzo sont de nouveau en couple ! C'est sur Instagram que l'ex-candidate des Anges 10 a officialisé leur retour de flamme : "Tout simplement 'Nous'", a-t-elle écrit en légende de photos du footballeur et d'elle en amoureux sur la Seine. Jérémy Menez a d'ailleurs réagi en commentaire : "2 fous", a posté le sportif. Comme quoi, l'amour est peut-être vraiment plus fort que tout 😉