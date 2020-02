Emilie Nef Naf sur sa rupture avec Jérémy Menez : "On ne peut pas revenir en arrière" (Interview)

Après sa courte apparition dans Les Anges 10, Emilie Nef Naf est de retour à la télé dans Mamans & Célèbres avec ses deux enfants, Maëlla et Menzo, qu'elle a eu avec Jérémy Menez de qui elle est séparée aujourd'hui. Le footballeur et la gagnante de Secret Story 3 ont pourtant tenté de se laisser plusieurs chances, mais malheureusement, la rupture était inévitable. Aujourd'hui, Emilie Nef Naf est célibataire et préfère prendre son temps pour trouver une relation qui lui "ressemble".

"Il y a eu trop de blessures"

En revanche, la copine de Stéphanie Clerbois commence enfin à cicatriser de sa rupture avec Jérémy Menez et se dit prête à passer à autre chose : "On a eu du mal à tourner la page jusqu'à il y a très peu de temps (...) Il y a eu des blessures qui ne se sont pas refermées tout de suite. J'ai eu beaucoup de mal et lui aussi, mais là, j'ai vraiment envie de tourner la page et que tout ça s'arrête parce que ça ne me fait pas du bien et à lui non plus. Je n'ai pas envie que les enfants souffrent plus (...) On ne peut pas revenir en arrière, il y a eu trop de blessures", confie Emilie Nef Naf en interview avec PRBK.

Et même si l'ex-fiancée de Bruno Cerella ne veut plus laisser autant de place aux hommes dans sa vie, elle n'est pas contre l'idée de retrouver l'amour : "J'ai beaucoup souffert en amour et j'ai eu du mal à clôturer certains chapitres de ma vie. On a du mal à s'ouvrir à quelqu'un d'autre quand on n'est pas soigné. Là, je me sens prête, mais tu m'aurais demandé ça il y a quelques mois, je t'aurais dit non."

Perte de cheveux, eczéma... Emilie Nef Naf se confie

En parallèle de ses échecs amoureux, Emilie Nef Naf a traversé une période compliquée où elle a perdu pas mal de poids, mais "ça se ressentait plus au niveau de la perte des cheveux, de l'eczéma, des trucs de stress". Elle nous avoue ensuite qu'elle a aussi énormément travaillé pour se débarrasser de ses kilos en trop : "parce que j'étais un peu rondelette", avoue la maman de Mamans & Célèbres.

