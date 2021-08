TEST : Réussiriez-vous à sortir vivant d'American Nightmare ?

Pourrais-tu survivre à la Purge ?

Le master Purge Félicitations ! Comme chaque année, tu réussis à survivre à la Purge car tu es très préparé(e). Tu as tout prévu : provisions, armes, protection et sécurité autour de ta cachette, plan en cas d’attaque, etc Tu ne laisses pas place à l’inattendu, tout est calculé et maîtrisé !

L’angoissé Aïe… Ta peur de la Purge et ton stress t’ont empêché de te préparer correctement. Ta cachette n’était pas optimale, tu as été repéré et tu n’avais pas suffisamment d’armes pour te défendre. Les purgeurs n’ont malheureusement fait qu’une bouchée de toi…

Le purgeur Cette année, tu as décidé de devenir un Purgeur effrayant. Tu as été redoutable mais à la fin de ton parcours, tu as malheureusement rencontré plus fort et mieux armé et tu as été vaincu…

L’inconscient Oups… Ayant survécu aux dernières, tu as pris cette Purge un peu à la légère vs les autres années. Tes ennemis ont bien vu ton manque de préparation et de protection fiable et cela t’a été fatal... Désolé

La Purge est dans quelques jours, comment t’y prépares-tu ?

L’alarme de la Purge retentit, quelle est ta première pensée ?

Pendant la purge, tu serais plutôt du style :

Quel est pour toi, le meilleur moyen de survivre à la Purge ?

Quelle arme choisirais-tu ?

Où te cacherais-tu ?

A qui accorderais-tu ta confiance pendant la Purge ?