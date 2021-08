American Nightmare 5 - Sans limites : 5 raisons de courir voir la suite de la saga culte au cinéma

American Nightmare 5 : Sans limites, ça raconte quoi ?

Adela et son mari Juan habitent au Texas, où Juan travaille dans le ranch de la très aisée famille Tucker. Juan gagne l'estime du patriarche Caleb Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son fils. La matinée suivant le déchainement nocturne de violence annuelle, un groupe masqué attaque la famille Tucker, dont la femme de Dylan, et sa soeur, forçant les deux familles à s'unir et organiser une riposte alors que le pays entier sombre dans la spirale du chaos et que les États-Unis se désagrègent petit à petit autour d'eux.

American Nightmare 5 est le dernier épisode en date de la saga American Nightmare. Exit les zones urbaines. Désormais la terreur se déplace en plein au Texas. Voici 5 bonnes raisons d'aller voir le film au cinéma :

1. Une purge en plein jour

American Nightmare 5 se déroule au Texas, un état connu pour son goût des armes à feu. On évolue désormais loin du cadre urbain des précédents épisodes. La terreur a désormais lieu 24h sur 24. Un groupuscule d'extrémistes zinzins, qui possède des partisans dans la totalité des États-Unis, refuse de s'en tenir à la durée réglementaire de la Purge sous prétexte qu'il est désormais temps de nettoyer le pays de ceux qu'ils estiment appartenir à la racaille, une bonne fois pour toutes.

2. Des masques encore plus flippants

En choisissant de déclencher la Purge en plein jour, American Nightmare passe au niveau de stress et d'intensité supérieur. Désormais, il n'y a nulle part où se cacher. Et en plein jour, les masques ont un aspect encore plus sinistre et terrifiant. American Nightmare 5 peut se vanter de séquences d'action fortes et percutantes.