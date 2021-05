Army Of The Dead : Dave Bautista, les zombies... Nora Arnezeder nous raconte le tournage

"Je me suis dit, merde c'est pas possible, ce n'est que le premier jour !"

Comment se sent-on à côté de Dave Bautista ? Petite ?

Nora Azreneder : On se sent... petite oui (rires). La première fois que j'ai croisé Dave Bautista, c'était à un photoshoot juste avant le tournage de Army Of The Dead. Il avait son flingue, j'avais le mien, et à un moment donné, mon flingue est un peu trop près de lui. Là il me fait de sa grosse voix caverneuse "NO!" et il bouge mon flingue d'une claque. Je me suis dit, merde c'est pas possible. C'est à peine le premier jour, ça commence bien (rires). Mais c'est un mec vraiment charmant, gentil et attachant. Sous ses allures de brute, il possède une vraie profondeur. Cela se voit d'ailleurs dans le film.



Les zombies te font peur ?

Non pas les zombies. Ce qui m'a vraiment effrayé, c'est le casino vide et abandonné dans lequel on a tourné. On a dû dormir dedans et impossible pour moi de fermer l'oeil. J'entendais les murs craquer. J'ai encore la chair de poule. Mais je dois admettre que les maquillages de zombies étaient vraiment impressionnants de près. A la fin de la journée, on buvait un coup tous ensemble alors qu'ils étaient encore maquillés. Ce tournage a été tellement fun.