Squid Game : 7 indices cachés dans la série que vous aviez peut-être manqués

2. La fausse mort du joueur 001 était sous nos yeux

On l'avoue, on n'avait pas du tout vu venir le fait que le joueur 001 (O Yeong-su) n'était en fait pas mort. Et pourtant, on aurait pu s'en douter avec une règle de base : pas de corps, pas de mort. En effet, on ne voit pas le corps sans vie de Il-nam, contrairement à ceux des autres morts de l'épisode 6 : Ji-yeong (Lee Yoo-mi) est tuée en second plan et le corps d'Ali (Anupam Tripathi) est montré au début de l'épisode 7. Erreur de débutant..

3. Il-nam est à l'origine du jeu et c'était grillé dès l'épisode 5

Autre grosse surprise du final : Il-nam n'était en fait pas seulement joueur mais aussi le créateur du jeu, comme il le dévoile à Gi-hun (Lee Jung-jae) sur son lit de mort. Une autre surprise pour ceux qui ont vu la série alors qu'en fait, il aurait suffi d'être un peu plus attentif. Dans l'épisode 5, Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon), le policier, s'introduit dans les appartements du leader et consulte les fiches des joueurs de l'édition 2020. Surprise : celle du joueur 001 n'existe pas : le classeur commence avec la fiche du joueur 002. Un indice qui aurait pu clairement nous mettre sur la voie.