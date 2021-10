QUIZ Squid Game : as-tu VRAIMENT suivi la série ? 8 questions pour te tester

La bande-annonce de Squid Game : notre quiz sur la saison 1 de la série

C'est LA série dont tout le monde parle : Squid Game cartonne sur Netflix. Pour l'instant, on ne sait pas si elle aura une saison 2 mais en attendant d'en savoir plus, PRBK t'a préparé un quiz : prouve que tu as bien suivi les épisodes en répondant à ces 8 questions. On va voir qui est vraiment fan ! Attention, ce quiz contient des spoilers.

As-tu vraiment suivi les épisodes de Squid Game ? Quel joueur porte le numéro 240 ? Quel est le nom de ce personnage ? De quelle couleur est la robe du robot du jeu Un, deux, trois, soleil ? Quelle forme n’existe pas dans le jeu du gâteau ? Quel numéro porte le cheval sur lequel Gi-hun parie dans l’épisode 1 ? De combien de membres sont composées les équipes lors du tir à la corde ? Dans quelle main Sang-woo poignarde-t-il Gi-hun lors du dernier jeu ? Combien de personnes meurent dans le premier jeu ? C'est pas brillant... Tu ne t'en sors pas si mal C'est parfait !