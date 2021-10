Squid Game saison 2 : le créateur dément une théorie sur Gi-hun (et parle de la suite)

Si tu n'as toujours pas vu Squid Game, tu dois te sentir un peu seul(e). Lancée le 17 septembre sur Netflix, la série sud-coréenne fait un énorme carton en France et dans le monde entier. Tandis que certains vont dépenser toute leur thune pour s'acheter un t-shirt à l'effigie de la série ou bien testent leur talent de cuisinier pour jouer au jeu du gâteau, il y en a un qui se frotte les mains : Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série. Fauché au moment de la création de Squid Game, il ne doit pas se plaindre de l'énorme succès de son show. Et puisque Netflix est prête pour une suite, le boss de la série a évoqué ce qui nous attend.

Hwang Dong-hyuk dément une théorie sur Gi-hun et ses cheveux

Ceux qui ont terminé les 9 épisodes de Squid Game ont sûrement pas mal de questions mais aussi d'idées pour la possible saison 2, toujours pas officialisée par Netflix. En plus de nos six théories, une autre circule sur le web et concerne les cheveux de Gi-hun (Lee Jung-jae). A la fin de la saison 1, après avoir appris que le joueur 001 n'était en fait pas mort et se cachait derrière les jeux, Gi-hun se teignait les cheveux en rouge puis quittait l'avion avec lequel il devait rejoindre sa fille aux Etats-Unis. Un changement radical qui a donné naissance à plusieurs théories : selon certains, Gi-hun aurait changé de couleur de cheveux pour rejoindre le jeu en tant qu'employé ou bien pour aller affronter les créateurs des jeux.