Squid Game : une saison 2 assurée ? Le créateur n'est pas sûr et veut s'inspirer des idées des fans

Le succès de cet automne sur Netflix est sud-coréen : Squid Game cartonne dans le monde entier depuis sa mise en ligne et a signé le plus gros démarrage de l'histoire de Netflix, dépassant La Chronique des Bridgerton. 111 millions de foyers ont déjà découvert les aventures mortelles de Gi-hun (Lee Jung-jae), Sang-woo (Park Hae-soo) ou Sae-byeok (Jung Ho-yeon) et forcément, on se dit qu'une saison 2 est assurée vu le succès. Mais en fait, pas forcément.

Le créateur de Squid Game a toujours des doutes sur une saison 2

Même si Squid Game cartonne et fait le buzz jusque dans les cuisines des abonnés (retrouvez la recette du gâteau du jeu de l'épisode 3 pour la tester chez vous), Hwang Dong-hyuk confie ne pas être encore certain de donner une saison 2 à la série. Pourquoi ? Le créateur a bossé seul pendant 10 ans pour créer Squid Game (découvrez l'histoire avec nos 6 secrets sur la série) et a pas mal galéré.

Pas franchement chaud à l'idée de revivre ça, il a récemment confié à The Hollywood Reporter : "Il y a une pression énorme sur moi avec ce public immense qui attend une saison 2. A cause de toute cette pression, je n'ai pas décidé si je dois faire une saison 2 ou non" a-t-il expliqué. Bon, on ne va pas se mentir, vu le succès de la série, un petit chèque de Netflix devrait le motiver un peu.

Il veut s'inspirer des idées des fans

Si vous avez des théories sur la suite de Squid Game (on vous avait donné nos 6 idées pour la suite), partagez-les : Hwang Dong-hyuk avoue qu'il pense s'inspirer des idées des internautes pour la suite. "Il y a des gens partout dans le monde qui offrent leurs opinions sur la suite de la série. Je pourrais prendre quelques idées aux fans du monde entier pour créer la prochaine saison" a-t-il expliqué. Pour info, Hwang Dong-hyuk a récemment démenti une théorie autour de Gi-hun et avait donné quelques pistes sur la possible suite.