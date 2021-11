Squid Game saison 2 : le créateur confirme une suite, Netflix lui met un léger frein

Personne ou presque ne s'y attendait mais Squid Game est le véritable phénomène de cette rentrée. Mise en ligne sur Netflix le 17 septembre, la série sud-coréenne en 9 épisodes a fait un énorme buzz et a même signé le meilleur démarrage d'une série sur la plateforme, battant La Chronique des Bridgerton. Avec tout ça, on peut se douter que la série aura une saison 2 et on a déjà des théories sur la suite de Squid Game. Mais pour l'instant, c'est le flou artistique au sujet de cette possible suite.

Hwang Dong-hyuk affirme qu'une saison 2 de Squid Game

Si on dit que c'est le flou, c'est parce que les déclarations divergent. Ce lundi 8 novembre 2021, Hwang Dong-hyuk (le créateur de la série) et une partie du casting étaient aux Etats-Unis pour une projection. L'occasion pour lui de revenir sur le succès de Squid Game... et de confirmer une saison 2, dont il avait déjà parlé dans le passé. "J'ai l'impression que vous ne nous laissez pas le choix. Il y a tellement de pression, tellement de demandes et tellement d'amour pour une saison 2 (...) Il va y avoir une saison 2" a-t-il affirmé à la presse américaine. Autre info ? Hwang Dong-hyuk a aussi confirmé que Gi-hun (Lee Jung-jae) sera de retour dans la suite. Mais bon, ça, on s'en doutait déjà.

Netflix lui met un frein

Sauf qu'il ne faut pas s'emballer non plus. Si le boss de Squid Game semble avoir confirmé la suite, elle n'est pas encore totalement certaine. Suite à ces déclarations, Netflix a mis un frein à Hwang Dong-hyuk. Interrogé par CNBC, un porte-parole de la plateforme a affirmé que la saison 2 de la série était "en discussions mais pas encore confirmée". Traduction ? Si Netflix veut évidemment une suite, elle n'a en fait pas encore donné son feu vert pour la production de nouveaux épisodes. L'attente continuera donc encore un peu...