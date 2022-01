Taylor Lautner "effrayé" par le succès de Twilight : "Je ne sortais pas de chez moi"

Passer d'inconnu à star internationale, c'est loin d'être une partie de plaisir. Plusieurs stars ont témoigné de ce choc après le succès de leur série ou de leur film. C'est par exemple le cas de Phoebe Dynevor qui a expliqué avoir été traumatisée par le succès de La Chronique des Bridgerton ou bien de Tom Holland qui a confié très mal vivre l'attention du public envers lui. Ils ne sont pas les seuls.

"J'ai passé des années sans quitter ma maison"

Depuis la fin de Twilight en 2012, Taylor Lautner vit une vie plus apaisée, loin des paparazzi. L'acteur qui a annoncé ses fiançailles avec Taylor Dome continue sa carrière mais n'est plus poursuivi par les fans et les photographes et heureusement pour lui ! Dans une interview avec Today with Hoda and Jenna, il est revenu sur une période difficile de sa vie : l'immense succès de Twilight. Lors de la sortie du premier film, Taylor Lautner n'avait que 16 ans et avait même failli être remplacé pour le 2ème film. Mais finalement, la production a décidé de ne pas changer d'acteur, ce qui a apporté encore plus de popularité à Taylor Lautner.

Une chose positive ? Oui et non. Car s'il peut vivre de sa passion, l'interprète de Jacob a aussi dû faire face à la folie de l'époque. "Quand j'avais 16, 17, 18 ans, je me levais et je voulais aller faire un tour ou bien sortir avec quelqu'un, il y avait 12 voitures qui m'attendaient devant ma maison pour me suivre où que j'aille ou bien qui débarquait à l'aéroport n'importe où et il y avait des milliers de fans qui hurlaient" s'est souvenu l'acteur. Une chose qui l'a forcé à vivre reclus chez lui. "J'ai passé des années sans quitter ma maison ou, si je le faisais, je mettais un chapeau, des lunettes et j'avais juste peur (...) J'avais peur de sortir. J'étais super anxieux quand je sortais donc je ne sortais pas de chez moi." confie-t-il.

Taylor Lautner a expliqué avoir été "frustré" par cette période, lui qui voulait simplement une vie normale. Mais par la suite, l'acteur avoue s'être tellement habitué que retomber dans l'anonymat n'a pas non plus été facile à gérer. "Quand on t'enlève tout ça, tu te poses des questions sur toi-même du genre : 'Les gens s'en fichent de moi maintenant ?'. Quand ça se termine, on s'en rend compte et ça peut être dangereux car ça peut te jouer des tours dans ta tête" déclare-t-il.

Aujourd'hui, Taylor Lautner vit une vie plus apaisée et calme. Après plusieurs années loin des plateaux, il fait même son retour avec un rôle dans le film Home Team, disponible sur Netflix.