Taylor Lautner fiancé : la star de Twilight va se marier avec Taylor Dome

Là où le mois de novembre est habituellement déprimant, Taylor Lautner a trouvé la solution parfaite pour lui redonner un intérêt et garder le sourire. L'ex-star de la saga cinématographique Twilight l'a en effet dévoilé ce samedi 13 novembre 2021 sur son compte Instagram, il vient de passer à l'étape supérieure avec Taylor Dome, sa partenaire depuis 2018.

Taylor Lautner est fiancé

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, le comédien - visiblement inspiré par l'histoire d'amour de Kristen Stewart, a tout simplement demandé la main de sa moitié. Et pour l'occasion, il n'a pas fait les choses à moitié. Au contraire, c'est devant un feu de cheminé qu'il s'est agenouillé, le tout dans une pièce remplie de pétales de roses et de bougies. En pleine saison des films romantiques de Noël, il est difficile de faire plus cliché mais également plus mignon.

Bien évidemment, la jeune femme a dit "oui" à cette jolie demande et les deux amoureux sont aujourd'hui plus heureux que jamais. Sans pitié envers les célibataires abonnés à son compte, l'acteur n'a pas hésité à laisser éclater sa joie à travers un autre post, "J'ai hâte de pouvoir passer l'éternité avec toi, Taylor. Tu m'aimes sans conditions, tu me calmes quand je suis nerveux, tu me fais bien trop rire. Tu rends chaque journée passée avec toi si spéciale. Et le plus important, tu fais de moi une meilleure personne. Je ne pourrais jamais assez te remercier pour tout ce que tu apportes dans ma vie. Je t'aime et pour toujours".

L'avantage d'un tel mariage, c'est qu'avec deux Taylor Lautner à la maison, il n'y aura pas besoin de changer de nom sur la boîte aux lettres.