Kristen Stewart fiancée à Dylan Meyer : "On va se marier !"

Après ses relations avec Michael Angarano et avec Robert Pattinson, Kristen Stewart expliquait en 2017 être bisexuelle. "Certaines personnes ne sont pas comme ça. Certains pensent qu'ils aiment les sandwichs au fromage et qu'ils ne mangeront que ça pendant le reste de leur vie. Je veux tout essayer" avait-elle expliqué dans une interview donnée à Harper's Bazaar. Depuis, celle qui s'est métamorphosée pour le film Spencer a été en couple Alicia Cargile et Stella Maxwell avant de trouver le bonheur avec Dylan Meyer, une scénariste avec qui elle est en couple depuis août 2019.

Kristen Stewart annonce son mariage à venir

Après plus de deux ans de relation, Kristen Stewart et Dylan Meyer ont pris une grande décision : elles vont se marier. L'actrice de 31 ans qui a récemment massacré sa propre carrière a annoncé la bonne nouvelle dans l'émission de Howard Stern diffusée sur la radio Sirius XM. "On va se marier ! On va le faire !" a expliqué la star révélée dans Twilight.