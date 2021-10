Kristen Stewart fracasse sa propre carrière : "J'ai dû faire 5 très bons films sur 40 ou 50 films"

Kristen Stewart assure : "J'ai probablement dû faire seulement 5 très bons films"

Kristen Stewart sera bientôt à l'affiche du film Spencer, sur Diana Spencer alias la princesse Diana, alias Lady Di (la mère de prince William et prince Harry qui est morte dans un accident de la route à Paris). Mais l'actrice qui faisait partie du casting de la saga Twilight (Kristen Stewart jouait Bella Swan face à Robert Pattinson qui incarnait Edward Cullen) n'est pas hyper fière de toute sa carrière... Interrogée par le Times, celle qui s'était dit hantée par son infidélité envers son ex Robert Pattinson a clashé la majorité des films dans lesquels elle a tourné.

"C'est un bordel total" a lâché Kristen Stewart à propos de sa carrière. "J'ai probablement dû faire 5 très bons films sur un total de quoi ? 40 ou 50 ?" a-t-elle même déclaré, "Ces films où je me dis 'Wow, cette personne a fait un super boulot du début à la fin !'". "Il faudrait que je jette un oeil à ma filmographie, mais les bons films sont rares" a ajouté la star, très critique avec les films dans lesquels vous avez pu la voir.

L'actrice cite Sils Maria et Personal Shopper, mais pas Twilight

Il faut dire que Kristen Stewart a joué dans de nombreux films, très différents. En dehors des films Twilight, vous avez pu la voir dans Panic Room de David Fincher, Into the Wild, The Runaways, Sur la route, Blanche-Neige et le Chasseur, le reboot de Charlie's Angels, le film de noël Ma belle-famille, Noël et moi ou encore Café Society de Woody Allen.

Mais quels sont les 5 très bons films dont parle Kristen Stewart ? Elle a cité Sils Maria et Personal Shopper du réalisateur français Olivier Assayas, des films qu'elle a "adoré". Personal Shopper avait d'ailleurs obtenu le "prix de la mise en scène" au festival de Cannes et la comédienne avait gagné le César de "meilleure actrice dans un second rôle" pour Sils Maria.

Concernant tous les autres films, "ça ne veut pas dire que je regrette ces expériences. Il n'y a que quelques films pour lesquels je regrette d'avoir dit 'oui', et pas à cause du produit fini, mais parce que ce n'était pas fun de les tourner".