Kristen Stewart métamorphosée pour jouer Diana dans la bande-annonce de Spencer

Après avoir cartonné dans la saga Twilight face à Robert Pattinson, Kristen Stewart a eu à coeur de donner une nouvelle direction à sa carrière. Exit les grands studios (à part quelques exceptions), l'actrice américaine a su faire oublier son passé de star d'une saga ado, gagnant même un César du meilleur second rôle pour le film Sils Maria en 2015. Et Kristen Stewart n'a pas fini de nous étonner ! Après avoir goûté à l'action dans Charlie's Angels et avoir été au casting de Ma belle-famille, Noël et moi, un film de Noël sur un couple lesbien, elle sera Lady Di et c'est déjà très convaincant.

Kristen Stewart métamorphosée pour Spencer

Incarnée par Emma Corrin et prochainement par Elizabeth Debicki dans The Crown, Lady Di reviendra sur nos écrans avec le film Spencer, réalisé par Pablo Larraín. L'action du film se déroulera en 1991 quand la Princesse de Galles décide de mettre fin à son mariage avec le Prince Charles, incarné par Jack Farthing dans le film. La première bande-annonce dévoilée ce jeudi 26 août 2021 (à voir sans attendre dans notre diaporama) montre donc les premières de Kristen Stewart métamorphosée en Lady Di et nous hype déjà pour le film. Spencer sera présenté en septembre au Festival du Film de Venise. Sa date de sortie en France n'est pas encore fixée mais le film sortira en salles aux Etats-Unis le 5 novembre 2021.

Bientôt une nomination aux Oscars ?

Un long métrage qui pourrait bien mener Kristen Stewart directement aux Oscars. Selon les spécialistes, l'actrice serait en bonne voie pour décrocher une nomination dans la catégorie "meilleure actrice" en 2022. Si ça se confirme, il s'agirait de la toute première nomination de Kristen Stewart pour cette prestigieuse cérémonie. Parmi les autres noms qui circulent déjà pour cette catégorie l'an prochain, on retrouve Lady Gaga (pour House of Gucci), Penelope Cruz (pour Madres paralelas), Nicole Kidman (pour Being the Ricardos) ou encore Frances McDormand, lauréate en 2021 pour le film Nomadland, pour sa participation à The Tragedy of Macbeth. Les nominations aux Oscars 2022 seront annoncées le 8 février prochain.