The Crown saison 5 : premières images de Diana et Charles, les fans déçus par la ressemblance

Vous avez été bluffés par les performances d'Emma Corrin et Josh O'Connor en tant que Diana Spencer et Charles de Galles dans la saison 4 de The Crown ? Malheureusement, il faudra leur dire au revoir dans la suite de la série. Tandis que l'intrigue de la saison 5 se déroulera désormais au milieu des années 90, les créateurs ont à nouveau opté pour un changement de casting.

Premières images des nouveaux Charles et Diana dans The Crown

Ainsi, c'est Elizabeth Debicki (Tenet) qui a été choisie pour incarner la mère d'Harry et William, tandis que Dominic West (The Affair) se glissera dans la peau du possible futur roi d'Angleterre. Un casting parfait sur le papier tant les deux acteurs sont incroyables, mais pourtant loin de faire l'unanimité auprès du public.

Et pour cause, si la première image inédite d'Elizabeth Debicki en tant que Diana, dévoilée ce mardi 17 août 2021, est hallucinante tant la ressemblance est frappante, celle qui met en scène Dominic West en tant que Charles est à l'inverse décevante. Comme vous pouvez le découvrir ci-dessous, là où Josh O'Connor semblait fait pour le rôle et arborait un mimétisme déconcertant, son successeur parait incarner un autre personnage, bien plus charismatique que ne l'est réellement le prince.