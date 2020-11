The Crown saison 5 : nouveaux acteurs au casting, date de sortie possible... les premières infos

C'est encore le temps du changement pour The Crown. La série de Netflix créée par Peter Morgan a fait le pari de raconter la vie de la reine Elizabeth II mais en changeant d'acteurs toutes les deux saisons, afin de coller au vieillissement des personnages. Après Claire Foy et Matt Smith, ce sont donc Olivia Colman et Tobias Menzies qui ont incarné la reine et son mari, le Prince Philip. La saison 4 marquait leurs dernières apparitions, tout comme celles d'Helena Bonham Carter, de Josh O'Coonor et même d'Emma Corrin.

Qui sont les acteurs qui arrivent au casting ?

C'est donc un tout nouveau casting qui fera ses débuts dans la saison 5 de The Crown. Qui sont-ils ? Imelda Staunton aka l'inoubliable Dolores Ombrage dans Harry Potter sera Elizabeth II dans la suite. Le Prince Philip sera joué par Jonathan Pryce (Pirates des Caraïbes) tandis que la Princesse Margaret sera incarnée par Lesley Manville (Maléfique). On sait aussi quels acteurs remplaceront Josh O'Connor et Emma Corrin dans les rôles du Prince Charles et de Diana : Dominic West (The Wire, The Affair) et Elizabeth Debicki (Tenet, Les Gardiens de la Galaxie). Côté ressemblance, on est pas mal (découvrez les acteurs de The Crown en costumes vs les membres de la famille royale) !