The Crown, Ted Lasso, Le Jeu de la Dame... tous les gagnants des Emmy Awards 2021

Le triomphe pour Ted Lasso

C'est ce dimanche 19 septembre 2021 que la 73ème cérémonie des Emmy Awards a récompensé le meilleur des séries. Et comme on pouvait s'y attendre, après une nouvelle année difficile marquée par l'épidémie de Covid-19, les confinements, la crise économique... c'est LA série feel good du moment qui a fait un véritable carton dans la catégorie "comédie" : Ted Lasso (Apple TV+) ! Au programme ? Des récompenses dans les catégories meilleur acteur, meilleur acteur dans un second rôle, meilleure actrice dans un second rôle, meilleure série. Rien que ça.

Un succès logique tant la série est une véritable pépite et un juste retour des choses pour Bill Lawrence, son créateur. Et pour cause, il s'agit là de son tout premier trophée alors qu'il nous a pourtant offert plusieurs des meilleures comédies ces dernières décennies comme Spin City, Scrubs, ou encore Cougar Town.

The Crown (encore) couronnée

Mais Ted Lasso n'est pas la seule série à avoir brillé hier soir. Au contraire, comme on pouvait s'y attendre, The Crown (Netflix) a également éclipsé toute la concurrence dans la catégorie "série dramatique" avec des récompenses offertes à tous son casting. Un succès là aussi attendu au regard de la qualité de la fiction, qui devrait ajouter une pression supplémentaire sur les épaules des nouveaux comédiens.

Au final, la seule véritable surprise de la soirée a été le combat entre deux mini-séries : Mare of Easttown (OCS) et Le Jeu de la Dame (Netflix), qui n'a pas tourné en faveur de la fiction d'Anya Taylor-Joy qui paraissait, il y a encore quelques mois, être pourtant la grande favorite !

Palmarès Emmy Awards 2021

Meilleure série dramatique :

The Boys

Bridgerton

Gagnante : The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Meilleure actrice dans une série dramatique

Uzo Aduba, In Treatment

Gagnante : Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

MJ Rodriguez, Pose

Jurnee Smolett, Lovecraft Country

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown, This Is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Gagnant : Josh O'Connor, The Crown

Regé-Jean Page, Bridgerton

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason

Meileur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Michael K. Williams, Lovecraft Country

John Lithgow, Perry Mason

Gagnant : Tobias Menzies, The Crown

O-T Fagbenle, The Handmaid's Tale

Max Minghella, The Handmaid's Tale

Bradley Whitfor, The Handmaid's Tale

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Chris Sullivan, This is Us

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Emerald Fennell, The Crown

Gagnante : Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Yvonne Strahovski, The Handmaid's Tale

Samira Wiley, The Handmaid's Tale

Madeline Brewer, The Handmaid's Tale

Ann Dowd, The Handmaid's Tale

Meilleure comédie

Blackish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

La méthode Kominsky

Pen15

Gagnante : Ted Lasso

Meilleur acteur dans une comédie

Anthony Anderson, Blackish

Michael Douglas, La méthode Kominsky

William H. Macy, Shameless

Gagnant : Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Kenan

Meilleure actrice dans une comédie

Aidy Bryant, Shrill

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Allison Janney, Mom

Tracee Ellis Ross, blackish

Gagnante : Jean Smart, Hacks

Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie

Carl Clemons-Hopkins, Hacks

Kenan Thompson, Kenan

Bowen Yang, Saturday Night Live

Gagnant : Brett Goldstein, Ted Lasso

Brendan Hunt, Ted Lasso

Nick Mohamed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Paul Reiser, La méthode Kominsky

Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie

Hannah Einbinder, Hacks

Aidy Bryant, Saturday Night Live

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Juno Temple, Ted Lasso

Gagnante : Hannah Waddingham, Ted Lasso

Rosie Perez, The Flight Attendant

Meilleure série limitée ou téléfilm

I May Destroy You

Mare of Easttown

Gagnante : Le Jeu de la Dame

The Underground Railroad

WandaVision

Meilleur acteur dans une série limitée ou téléfilm

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Gagnant : Ewan McGreagor, Halston

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom Jr, Hamilton

Meilleure actrice dans une série limitée ou téléfilm

Michaela Coel, I May Destroy You

Cynthia Erivo, Genius : Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Anya Taylor-Joy, Le Jeu de la Dame

Gagnante : Kate Winslet, Mare of Easttown

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée ou téléfilm

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Gagnant : Evan Peters, Mare of Easttown

Thomas Brodie-Sangster, The Queen's Gambit

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou téléfilm

Phillipa Soo, Hamilton

Renée Elise Goldsberry, Hamilton

Jean Smart, Mare of Easttown

Gagnante : Julianne Nicholson, Mare of Easttown

Moses Ingram, The Queen's Gambit

Kathryn Hahn, WandaVision

Ces récompenses vous donnent envie de vous mettre à ces séries ? Ca tombe bien, on vous a fait un petit top des séries à voir absolument ET où les regarder !