Emmy Awards 2021 : 8 séries nommées que tu n'as pas vues (mais tu devrais)

Pose

On ne présente plus Ryan Murphy, à qui on doit des séries de renom comme American Horror Story, Sex and the City ou encore Glee. Une nouvelle fois, il a créé une série forte et engagée avec Pose, sur FX aux USA. Le pitch ? Blanca Rodriguez (Mj Rodriguez), une femme trans, va venir en aide à Damon Richards (Ryan Jamaal Swain) et Angel (Indya Moore, qui est non-binaire). Damon est un jeune gay qui a été rejeté par ses parents à cause de son orientation sexuelle, et qui se retrouve à la rue. Angel est de son côté amoureuse d'un homme marié. Blanca Rodriguez va les prendre sous son aile et prendre soin d'eux.

La série s'inspire du docu culte de Jennie Livingston, Paris Is Burning. Ryan Murphy nous plonge ainsi dans les années 1980 à New York, dans le milieu de la scène ball et du voguing (que Madonna avait ouvert à un plus large public avec son tube Vogue). Mais en plus de parler de la scène culturelle underground et queer noire et latino, Pose va plus loin encore. La série parle de véritables sujets difficiles (rejet, marginalisation, séropositivité...), propose des répliques inspirantes et montre des émotions authentiques.

Si la communauté LGBTQIA+ est si bien représentée, c'est parce que la plupart des épisodes sont écrits par des scénaristes concerné(e)s par la transidentité. Et du côté du casting aussi, il est vraiment diversifié. Il y a plusieurs femmes transgenres dans la vraie qui sont au casting. Sans oublier Billy Porter, acteur star de Broadway qui est ouvertement gay et afro-américain. Pose s'est terminée après 3 saisons malheureusement, mais a vraiment été essentielle.

Disponible sur myCanal.