The Flight Attendant : la série qui vous fera voir Kaley Cuoco autrement !

Le bébé de Kaley Cuoco

Avec The Flight Attendant, Kaley Cuoco signe son premier projet suite à la fin de The Big Bang Theory en incarnant Cassie, un personnage bien loin de celui de la pétillante Penny. Une série qui est le vrai bébé de l'actrice de 35 ans : elle en est l'une des productrices exécutives en plus de tenir le premier rôle. C'est en 2017, soit deux ans avant la fin de la sitcom qui l'a fait connaître, que Kaley Cuoco a eu le coup de foudre pour ce projet : elle a découvert le roman dont il est adapté, signé Chris Bohjalian, sur Amazon ! Sous le charme du pitch, elle a alors tout fait pour en acquérir les droits qu'elle a obtenu fin 2017. Comme elle l'a confié, Kaley Cuoco a tout supervisé sur cette série, du casting au générique.

En mettant tout son coeur à l'ouvrage et en s'entourant d'acteurs qui ont déjà fait leurs preuves comme Michiel Huisman (Game of Thrones, The Haunting of Hill House), Zosia Mamet (Girls), Rosie Perez (vue récemment dans Birds of Prey), T.R. Knight (Grey's Anatomy) ou encore Michelle Gomez (Les Nouvelles aventures de Sabrina), Kaley Cuoco a réussi son pari. Après le succès critique et public de la saison 1, diffusée sur HBO Max aux Etats-Unis à la fin de l'année 2020, The Flight Attendant aura bien une saison 2 qui est en cours de préparation.

Une série remplie de surprises

Au fil de ses 8 épisodes diffusés à partir de ce mardi à 20h55 (les épisodes sont aussi disponible à la demande) sur Warner TV, The Flight Attendant distille ses surprises et nous laisse souvent sur le rebord de notre canap'. En mélangeant flashbacks et hallucinations à son intrigue, la série se démarque de ce que l'on peut voir actuellement. Kaley Cuoco est omniprésente à l'écran est prouve qu'elle peut aussi exceller dans le dramatique, autant que dans la comédie. Plus Cassie s'enfonce, plus on prend du plaisir à voir évoluer le fil conducteur de ce show qui est la série à suspense parfaite pour s'envoler quelques temps loin de la morosité actuelle. Ce ne sera pas forcément plus réjouissant mais ce sera en tout cas divertissant !