The Boys in the Band : pourquoi il faut voir le film avec Jim Parsons et Zachary Quinto

Une pièce révolutionnaire

Avant d'être un film, The Boys in the Band est une pièce de théâtre qui, pour la première fois de l'histoire du théâtre américain, traitait ouvertement de l'homosexualité et mettait en scène des personnages gays. Pour comprendre en quoi The Boys in the Band est révolutionnaire, il faut se replonger dans l'époque lors de laquelle elle a été jouée pour la première fois sur les planches. En 1968 à New York où se situe l'action du film et de la pièce, il était interdit de servir de l'alcool aux homosexuels mais aussi de danser entre hommes ou de se travestir. Face à cette loi, le dramaturge Mart Crowley décide de s'insurger. L'homme, décédé en mars dernier, a avoué ne pas avoir agit uniquement par activisme mais par "colère". "Toute cette colère était en moi. Cela avait un lien avec moi-même et ma carrière mais aussi avec l'attitude des gens autour de moi, des lois de l'époque" a-t-il confié en 2018 à Mississippi Today, pour les 50 ans de sa pièce.

Le fait qu'elle se soit jouée pendant deux ans soit plus de 1000 représentations relève alors du petit miracle. Certains considèrent même que The Boys in the Band a d'une certaine façon contribué à l'émancipation homosexuelle, notamment suite aux émeutes de Stonewall. Le 28 juin 1969, des manifestation violentes ont lieu à New York suite à un raid de la police dans un bar de Greenwich Village. Un événement considéré comme le point de départ dans la lutte des droits des homosexuels aux Etats-Unis.

Un casting 100% queer pour fêter les 50 ans de la pièce

Devenu un succès et applaudie par la communauté LGBT (et pas que), The Boys in the Band aura droit à une première adaptation au cinéma en 1970. En 2018, pour ses 50 ans, la pièce faisait son retour à Broadway, mise en scène par Joe Mantello avec un casting 100% queer. Un heureux hasard du sort si on en croit celui qui réalise aussi le film qui avoue qu'il a auditionné des acteurs gays mais aussi hétéro lors de la préparation de la pièce.