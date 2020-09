Le Diable, tout le temps : Tom Holland comme vous ne l'avez jamais vu !

Non, il n'y a pas que les séries sur Netflix ! Depuis un moment déjà, la plateforme propose de plus en plus de longs-métrages qu'elle produit, pour le plus grand bonheur des cinéphiles, mais pas que ! Après les comédies romantiques A tous les garçons que j'ai aimés, Coup de foudre garanti et The Kissing Booth, les films d'action Tyler Rake, The Old Guard ou Project Power ou encore le film de Spike Lee Da 5 Bloods, Netflix met en ligne Le Diable, tout le temps (The Devil All The Time en anglais), réalisé par Antonio Campos (Afterschool, Christine).

Le Diable, tout le temps, ça raconte quoi ?

Après la Seconde Guerre Mondiale, Willard Russell décide de s'installer dans la petite ville de Knockemstiff dans l'Ohio. Hanté par la vision d'un homme crucifié durant les combats, il enseigne à son jeune fils Arvin l'importance de la foi. Des années plus tard, Arvin est devenu adolescent. Vont alors graviter autour de lui des personnages sinistres. Parmi eux, un prêtre profane, un couple de serial-killers ou encore un shérif véreux.