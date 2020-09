Coup de foudre garanti : Rachel Leigh Cook dévoile l'histoire vraie qui a inspiré le film

Et une nouvelle rom-com à ne pas manquer sur Netflix ! Après A tous les garçons que j'ai aimés, The Kissing Booth, Desperados, Love Wedding Repeat ou encore Falling Inn Love, la plateforme a mis en ligne un nouveau film qui séduira tous les fans du genre : Coup de foudre garanti. Le pitch ? Susan (Rachel Leigh Cook connue pour son rôle dans Elle est trop bien) est une avocate qui a du mal à s'en sortir financièrement. Elle va être engagée par Nick (Damon Wayans Jr aka Coach dans New Girl), un nouveau client qui souhaite porter plainte contre un site de rencontres qui lui a promis l'amour. Et il va y avoir des étincelles entre eux.

Coupe de foudre garanti est inspiré d'une histoire vraie surprenante

Egalement productrice en plus d'être l'actrice principale, Rachel Leigh Cook a également eu l'idée de ce film. Et comme elle l'a confié à Variety, tout est parti d'une histoire vraie. Non, pas de celle d'un homme qui aurait réellement poursuivi un site de rencontres. En réalité, c'est une autre affaire judiciaire qui a servi de base au film : en 2019, une entreprise a porté plainte contre la marque de bière Coors Light qui, dans une publicité, assurait utiliser de l'eau de source pure dans ses boissons ce que le plaignant jugeait faux.

"Cela m'a intrigué et j'ai pensé : 'Ce serait une façon cool de twister une comédie romantique avec une affaire judiciaire'. J'ai alors pensé qu'il serait techniquement faux que des sites de rencontres, pour lesquels vous payez, vous garantissent de trouver l'amour de votre vie car une garantie, c'est un contrat." explique l'actrice et productrice à Brief Take. C'est par la suite qu'elle a rencontré les scénaristes Elizabeth Hackett et Hilary Galanoy qui ont écrit Falling Inn Love. Très "excitées" par le projet, elles ont donc travaillé sur le scénario qui a bluffé Rachel Leigh Cook. "Netflix a ensuite acheté le projet et nous tournions huit mois plus tard. C'était un processus très tranquille, je suis presque certaine que ça ne m'arrivera plus jamais mais en même temps je me sens incroyablement chanceuse" confie-t-elle.