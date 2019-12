A tous les garçons que j'ai aimés 2 : la bande-annonce 100% romantique !

Une première bande-annonce pour A tous les garçons que j'ai aimés 2

Il y a quelques jours, les premières photos du film A tous les garçons que j'ai aimés 2 (To All the Boys P.S. I Still Love You en version originale) ont été dévoilées. On y voyait Lara Jean (Lana Condor) et Peter Kavinsky (Noah Centineo) de nouveau réunis et visiblement in love. Après avoir révélé ces images, Netflix a désormais posté une première bande-annonce officielle ce jeudi 19 décembre 2019 sur YouTube.

A tous les garçons que j'ai aimés 2 sera donc bientôt diffusé le 12 février 2020 sur Netflix et déjà, le tournage de A tous les garçons que j'ai aimés 3 est terminé. Avant de mater le deuxième volet de la saga romantique sur la plateforme de streaming, découvrez donc ce qui vous attend dans cette suite qui promet autant d'amour que de rebondissements.

Une vidéo pleine de romance... et de surprise

Dans la bande-annonce, vous pouvez voir Peter Kavinsky (Noah Centineo) et Lara Jean (Lana Condor) lors de leur premier date en tant que couple. L'héroïne porte même une belle robe rouge pour l'occasion. Se comportant en boyfriend idéal, il offre même un premier cadeau à sa chérie, un collier avec un médaillon. Tout semble aller pour le mieux entre les amoureux. Ils multiplient les bons moments ensemble, que ce soit pour un lâcher de lanterne dans le ciel ou pour savourer de la barbe à papa dans une fête foraine. "Je te le promets, je ne vais pas briser ton coeur" promet même le héros. Sauf que c'est Lara qui pourrait bien massacrer le sien. Elle revoit par hasard John Ambrose (Jordan Fisher), qui faisait partie des garçons à avoir reçu l'une des 5 lettres. Et le feeling semble toujours autant passer, malgré les années.