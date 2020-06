Da 5 Bloods (Frères de sang) sur Netflix : le film engagé de Spike Lee a failli ne pas voir le jour

Un film qui a failli ne pas voir le jour

L'histoire de Da 5 Bloods n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour cause, Spike Lee n'a pas toujours été lié au projet. C'est en 2013 qu'un premier script a été écrit. Le film devait alors être réalisé par Oliver Stone, qui a finalement abandonné le projet trois ans plus tard. Spike Lee et Kevin Willmot (avec qui il a collaboré sur le scénario de BlacKkKlansman, récompensé par un Oscar) ont alors repris l'idée de base avec des changements : le film devait à l'origine raconter l'histoire d'anciens vétérans blancs. A la place, le réalisateur et scénariste a décidé de mettre en avant quatre afro-américains, vétérans eux aussi, joués par Delroy Lindo (Malcom X, The Good Fight), Clarke Peters (The Wire), Norm Lewis et Isiah Whitlock Jr (The Wire). Chadwick Boseman, la star de Black Panther, incarne leur chef dans des flashbacks. Au casting, on retrouve aussi deux Français : Jean Reno et Mélanie Thierry.

Mais ce ne fut pas le seul obstacle que Spike Lee a dû affronter : comme il l'a avoué à The Hollywood Reporter, le film a failli de pas voir le jour. "Nous sommes allés à chaque studio, tout le monde avait dit non. J'ai essuyé beaucoup de refus dans ma carrière, ils ne disent pas qu'ils détestent mais ils disent : 'Non, ce n'est pas pour nous' (...) Il n'y avait nulle part où aller après Netflix" a-t-il confié.