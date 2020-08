Project Power : "On ne voulait pas d'un énième film Marvel" Jamie Foxx en interview

Project Power est la nouvelle superproduction Netflix. Alors que les blockbusters sont invisibles dans nos cinémas cet été (on attend Tenet et les Nouveaux Mutants le 26 août), la plateforme dégaine avec une série B fun et excitée mettant en scène super pouvoirs, gangsters, guerre contre la drogue, la Nouvelle Orléans, du rap ainsi que Jamie Foxx (Django Unchained, Baby Driver) et Joseph Gordon-Levitt (Inception, The Dark Knight Rises, 500 Jours Ensemble).

"On voulait plus qu'un énième film de super-héros"

"Je suis fan de films de super héros" nous a confié Jamie Foxx lors d'un zoom spécial. "Qui n'a pas rêvé d'avoir un super pouvoir. Mais Project Power, c'est plus que ça. Chez Marvel ou DC, les héros ont des capes et ce genre de truc. Dans Project Power, les pouvoirs sont l'expérience. Et le film traite d'autres sujets comme la drogue, la discrimination, la confiance en soit. Je n'avais pas envie d'un énième film de super héros".

Imaginez qu'une pilule vous permette d'avoir un super pouvoir pendant 5 minutes ? La prendriez-vous ? Mais ce "Power" est une drogue. A la Nouvelle-Orléans, un flic (Joseph Gordon-Levitt), un ex militaire (Jamie Foxx) et une jeune dealeuse (Dominique Fishback) vont s'associer afin de stopper cette épidémie qui fait des ravages.

Power Project 2 ?

Un Power Project 2 est-il possible ? Jamie Foxx, Dominique Fishback (The Deuce, The Hate You Give) et Joseph Gordon-Levitt sont partants d'autant plus que le film laisse une grande question en suspens. Mais chut... pas de spoilers ici. Plus d'infos dans notre vidéo en haut de l'article.

Power Project, actuellement sur Netflix.