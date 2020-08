Project Power : une suite possible ? Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt nous répondent !

Il y en a pour tous les goûts sur Netflix. Si vous êtes plutôt rom-com, la plateforme a mis en ligne le 24 juillet The Kissing Booth 2. Votre truc, c'est plutôt les films de danse ? Vous pouvez voir Feel the Beat et Work It. Si vous aimez plus l'action, il y a aussi de quoi faire : après Tyler Rake et The Old Guard, place à Project Power. Dans le film réalisé par Ariel Schulman et Henry Joost (Paranormal Activity 3 et 4), l'action débute à la Nouvelle-Orléans où une toute nouvelle drogue à la mode permet de devenir invincible pendant quelques minutes.

Une suite possible ?

Si vous en voulez encore plus, sachez que vous n'êtes pas les seuls ! PRBK a interrogé Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt sur une possible suite de Project Power et ils sont déjà chauds ! "On adorerait" a lâché l'interprète de Art tandis que celui de Frank ajoute : "Absolument. Ce film est aussi fun à regarder qu'il a été à faire. Puis ce n'est pas juste un blockbuster. Il possède différents niveaux de lecture. (...) Bien sûr que je suis partant pour recommencer."

De son côté, Dominique Fishback qui incarne Robin est elle aussi prête pour revenir. "J'adorerai une suite. D'autant qu'il reste des questions ouvertes liées à mon personnage. Vont-ils la laisser revenir à sa vie d'antan avec ce qu'elle connaît ? Et comment peut-on revenir à une vie normale à la Nouvelle Orléans ? On verra." nous a-t-elle confié. Reste à savoir si Netflix sera suffisamment satisfaite du résultat pour mettre en production un deuxième volet.