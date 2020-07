The Old Guard 2 : une suite en préparation ? L'équipe répond (Interview)

Après des films d'actions centrés sur des héros masculins comme Tyler Rake avec Chris Hemsworth, 6 Underground avec Ryan Reynolds ou encore Triple frontière, les femmes prennent le pouvoir dans The Old Guard sur Netflix. Adapté du comic book du même nom, le long métrage est centré sur Andy, une guerrière immortelle qui mène un groupe de mercenaires dont la mission est de protéger les mortels. Un film 100% badass dans lequel on retrouve Charlize Theron, Kiki Layne, Matthias Schoenaerts ou encore Marwan Kenzari.

Une suite en comics... avant un deuxième film ?

Après la fin ouverte du film, peut-on espérer une suite à The Old Guard ? Pour l'instant, Netflix n'a pas confirmé la mise en production d'un deuxième film mais l'équipe est prête. Il faut dire que le deuxième comics sortira en septembre 2020 aux Etats-Unis et en décembre 2020 en France. "L'idée est de faire une saga. La suite va paraître sous peu en comic book. On attend le feu vert pour l'adapter en film. Et honnêtement, on ne pouvait pas rêver mieux pour incarner Andy que Charlize Theron" a confié l'auteur du comic book, Greg Rucka, en interview pour PRBK.

De son côté, le dessinateur Leandro Fernandez ajoute être prêt pour une suite du film, même si ce n'est pas lui qui décide. "Je ne peux pas répondre à cette question de The Old Guard 2. C'est au-delà de mon pouvoir sur cette saga au cinéma. Mais si le film est un succès, ce qu'on espère, je serais heureux d'écrire un second scénario. Cet univers est assez riche pour développer d'autres histoires encore plus passionnantes." nous a-t-il expliqué.

