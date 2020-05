Tyler Rake (Netflix) : une suite en préparation ? Le scénariste confirme !

Dans Tyler Rake, dispo sur Netflix et toujours dans le top 10, Chris Hemsworth troque sa cape et son marteau de Thor pour un look plus badass et plus moderne afin d'interpréter un mercenaire déterminé engagé par un trafiquant de drogue pour sauver son fils Ovi enlevé par un gang ennemi. Une mission de taille rythmée par des scènes d'action spectaculaires, comme celle entre Tyler et Saju (Randeep Hooda). Certains abonnés Netflix en redemandent même. Ca tombe bien, on a une bonne nouvelle pour eux !

Tyler Rake a le droit à une suite !

Quelle est-elle ? Une suite de Tyler Rake (Extraction en anglais), réalisé par Sam Hargrave, est en préparation ! C'est le producteur et scénariste du film, Joe Russo, qui a confirmé l'info en interview avec Deadline : "Un accord a été trouvé pour que j'écrive Extraction 2, et nous en sommes aux étapes préliminaires pour déterminer quelle sera l'histoire. Nous n'avons pas encore décidé si l'histoire se déroulera avant ou après l'action du premier film. Nous avons laissé les spectateurs sur une fin ouverte qui laisse de nombreuses questions en suspens." C'est clair que ça n'aurait pas été cool de nous laisser comme ça avec la fin mystérieuse du premier volet.

Le réalisateur avait déjà évoqué la suite avec PRBK : "Il y a eu beaucoup de discussions à la fois sur le tournage puis en salle de montage et encore après. On a évoqué différents scénarios et différentes pistes pour d'autres histoires. Rien n'est définitif mais je mentirai si je disais que l'on en a pas parlé."