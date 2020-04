Tyler Rake : une suite pour le film de Netflix avec Chris Hemsworth ? Le réalisateur nous répond

Après nous en avoir mis plein la vue avec Triple frontière et 6 Underground, Netflix a mis en ligne Tyler Rake. Chris Hemsworth y incarne un mercenaire qui va tout faire pour sauver Ovi, le fils d'un trafiquant de drogue enlevé par un gang ennemi.

Tyler Rake est-il vivant ?

La fin du film a peut-être troublé certains spectateurs. Tyler et Ovi étaient sur le point de s'en sortir grâce à un hélicoptère posé sur un pont quand le personnage joué par Chris Hemsworth était touché au cou par une balle. Sachant le garçon en sécurité, il décidait de se laisser tomber dans l'eau. L'ultime scène se passait huit mois plus tard : Ovi sautait dans une piscine et, quand il revenait à la surface, il voyait un homme qui semblait être Tyler Rake sans que l'on puisse être sûrs de son identité.

Une suite prévue ? "Je mentirai si je disais que l'on en a pas parlé"

PRBK a pu interroger Sam Hargrave, le réalisateur, avant la sortie du film. En plus de se confier sur Chris Hemsworth, il a évoqué la possibilité d'une suite... qui semble bien dans les cartons ! "Peut-être (rires). Il y a eu beaucoup de discussions à la fois sur le tournage puis en salle de montage et encore après. On a évoqué différents scénarios et différentes pistes pour d'autres histoires. Rien n'est définitif mais je mentirai si je disais que l'on en a pas parlé. On verra (rires)." a-t-il répondu à ce sujet en interview pour PRBK.

L'annonce d'un deuxième film ne serait donc pas si étonnante d'autant plus que les frères Russo qui ont produit le long métrage ont dévoilé à Ciné Série que le film a été développé pour avoir plusieurs volets. "Tyler Rake a été pensé et produit pour pouvoir être étendu. Nous aimons examiner des personnages sur un temps long, ce qu'on a fait en travaillant pour la télévision, c'est un avantage de pouvoir envisager des arcs narratifs qui se développent sur plusieurs heures." a confié Joe Russo qui est le scénariste du film.

Propos recueillis par Oliver Portnoi. Contenu exclusif. Ne pas mentionner sans citer PRBK.