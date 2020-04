Chris Hemsworth "sali" dans Tyler Rake : "Ce look de beau gosse ne part jamais" (Interview)

Dans Tyler Rake,Chris Hemsworth, mercenaire chevronné, entreprend la mission la plus périlleuse de sa carrière en tentant de retrouver le fils d'un grand criminel qui a été kidnappé. Tourné en Inde à Ahmedabad et Mumbai ainsi qu'en Thaïlande et au Bangladesh, Tyler Rake, produit par les frères Russo (Avengers Infinity War et Endgame) et écrit par l'un d'entre eux est une véritable montagne russe de décharges d'adrénaline violente et percutante.

"Chris Hemsworth a de l'ADN de super-héros"

"Pour Tyler Rake, on a cherché à salir Chris Hemsworth" nous explique par téléphone Sam Hargrave, ex doublure cascade deChris Evans pour Captain America, devenu réalisateur. "On a voulu le recouvrir le plus possible de terre, de sang, lui ajouter des tatouages, des cicatrices, des poils. Qu'importe, ce look de beau gosse super-héros ne part jamais ! On avait beau lui mettre de la merde sur la figure, il avait l'air de plus en plus héroïque. Chris a un charisme naturel foudroyant. Dans son ADN, il a forcément de l'ADN de super-héros."