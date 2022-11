Chris Hemsworth veut que son prochain film Thor soit le dernier et demande une fin tragique pour le super-héros de Marvel

La semaine dernière, Chris Hemsworth a surpris ses fans en annonçant qu'il prenait une pause dans sa carrière pour se concentrer sur sa famille. A l'origine de cette décision ? L'acteur de 39 ans a découvert qu'il avait une prédisposition génétique importante à développer la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, il a clairement indiqué qu'il n'abandonnait pas complètement sa carrière d'acteur, mais il semble déjà prêt à faire ses adieux à Thor. Après quatre films solos (dont le dernier, Thor : Love and Thunder est sorti à l'été 2022) et des apparitions dans les films Avengers, l'acteur veut que le prochain film consacré au Dieu du tonnerre soit le dernier.

"J'ai l'impression que ce serait probablement la fin"

Dans une interview donnée à Vanity Fair, dans laquelle il a aussi évoqué sa pause à venir, l'acteur australien a souligné être "totalement ouvert" pour un 5ème volet consacré au super-héros mais sous certaines conditions. "Il faut qu'il y ait quelque chose d'unique, de frais et d'inattendu à faire avec le personnage et son univers. J'ai toujours aimé l'expérience" a-t-il déclaré. Mais alors que le journaliste lui rappelait que plusieurs autres acteurs du MCU comme Chris Evans et Robert Downey Jr ont définitivement raccroché leur costume, l'acteur a déclaré : "J'ai l'impression que nous devrions probablement fermer le livre si je le refaisais, vous voyez ce que je veux dire ? (...) J'ai l'impression que ce serait probablement la fin, mais ce n'est pas basé sur quoi que ce soit qu'on m'a dit ou sur une sorte de plan."

Thor va-t-il mourir ?

Mais il ne s'est pas arrêté là. Évoquant ce que l'on pourrait voir dans ce potentiel 5ème film, il confie : "Vous avez la naissance d'un héros, le voyage d'un héros, puis la mort d'un héros, et je ne sais pas... suis-je à ce stade ? Qui sait ?". Comme Hemsworth lui-même le reconnaît, sa vision et celle de Marvel peuvent évidemment être différentes. Alors, Thor va-t-il faire ses adieux ou sera-t-il de retour avec les Avengers pour les deux prochains films déjà programmés ? Réponse à venir.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Espinof.