Thor : Love and Thunder prouve pourquoi les films de super-héros "d'auteur" sont condamnés dans l'univers Marvel d'aujourd'hui

Par exemple, son épisode pour The Mandalorian contient des dialogues hilarants et Thor : Ragnarok est ouvertement une comédie. Thor : Love and Thunder est absolument cohérent avec le ton et le style de Thor : Ragnarok... mais ça ne marche pas. Il semble répétitif, avec un ton cloné sur son prédécesseur et manque d'étincelles. Le ton irrévérencieux a déjà été complètement absorbé par Marvel (qui l'a intégré dans pratiquement tous ses films avec des personnages comme Doctor Strange ou dans ses séries), qui a donc neutralisé le côté corrosif attendu.

Le pouvoir de l'humour

Thor : Love and Thunder poursuit directement ce qui a été vu dans Ragnarok, avec un Dieu du tonnerre (toujours joué par Chris Hemsworth) se lançant dans une aventure avec les Gardiens de la Galaxie, mais qui retrouve sa bien-aimée Jane Foster (Natalie Portman), porteuse actuelle de Mjölnir (le fameux marteau). Ensemble, ils affronteront Gorr (Christian Bale), une créature extraterrestre déterminée à détruire tous les dieux de la galaxie après que sa fille a été tuée par une divinité.

Près de six ans se sont écoulés depuis la sortie de Thor : Ragnarok, et bien qu'à cette époque Disney se lançait déjà dans l'objectif de trois films par an, comme actuellement, elle ne s'était pas encore lancée dans la tâche phénoménale de créer cinq séries pour Disney+ par an, comme ça a été le cas jusqu'à présent en 2021 et se répétera en 2022. Une sorte d'usure peut être perçue dans la manière de produire de Disney où, pour maximiser les ressources, il est obligatoire de faire plus scripts suivant un modèle précis, réduisant les ressources pour les effets spéciaux et affinant généralement la créativité pour donner la priorité aux performances.

Cela, par la force des choses, doit toucher les créateurs les plus libres, qui sont contraints de travailler pour une "machine" beaucoup plus exigeante. Dans Thor : Love and Thunder, on peut s'en rendre compte que ce soit au niveau du scénario (à l'humour fonctionnel mais absolument recyclé de Ragnarok) ou des visuels (des costumes, des personnages et des décors, décidément inférieurs à l'éclat de couleur et à l'originalité que le précédent film de Thor montrait).