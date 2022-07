Marvel : le nouveau Wolverine déjà choisi ? L'acteur transformé et méconnaissable dans la peau du héros

Actuellement âgé de 32 ans, Taron Egerton s'est fait connaître pour ses rôles dans Kingsman : Services secrets, sorti en 2015. Après ça, il a excellé dans le rôle d'Elton John dans le biopic Rocketman (2019), un rôle qui lui a valu un Golden Globe Award et des nominations aux BAFTA, à la Screen Actors Guild et aux Grammy. Il est actuellement au casting de la série Black Bird sur Apple TV+.

Wolverine au cinéma

Hugh Jackman a joué Logan/Wolverine de Marvel pendant 17 ans, de sa première apparition dans X-Men en 2000 à ses adieux au mutant dans Logan en 2017, son personnage mourant à la fin du film. Il apparaît également dans X-Men 2 (2003), X-Men : L'Affrontement final (2006), X-Men Origins: Wolverine (2009), X-Men : Le Commencement (2011), Wolverine : Le Combat de l'immortel (2013) et X-Men: Days of Future Past (2014) et a fait un caméo dans Deadpool 2 (2018).

Les fans attendent avec impatience une nouvelle apparition du personnage très apprécié, qui fait maintenant partie de l'univers cinématographique Marvel, depuis que Fox, la société qui avait les droits sur les X-Men, les Quatre Fantastiques et Deadpool – a été achetée par Disney. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Hugh Jackman pourrait revenir en tant que Wolverine dans plus de films, mais le plus probable pour le MCU est qu'il choisisse un acteur plus jeune pour jouer une nouvelle version du personnage pendant de nombreuses années, comme ce serait le cas avec Taron Egerton.

Nous ne connaissons toujours pas les plans des X-Men pour le MCU, mais les Quatre Fantastiques vont bien revenir dans un nouveau film déjà confirmé. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que les nouveaux mutants de X-Men ne soient annoncés.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Adoro Cinema.