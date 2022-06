Rocketman : Taron Egerton chante-t-il vraiment dans le film sur Elton John ?

En 2018, le film Bohemian Rhapsody, biopic de Freddie Mercury, a cartonné en salles et pas que. Rami Malek qui s'est transformé pour devenir le leader de Queen a remporté un Oscar pour sa prestation. L'année suivante, c'est Elton John qui était au coeur d'un film dédié à son histoire. Dans Rocketman, on découvre les débuts du célèbre chanteur, des années 50 aux années 80. Le film évoque notamment les addictions de la star et son homosexualité, tout en reprenant ses plus grands hits.

Taron Egerton chante-t-il vraiment dans Rocketman ?

Au fil du film, on retrouve les plus grands sons d'Elton John tels que Your Song, Tiny Dancer, Don't Go Breaking my Heart ou encore I'm Still Standing. Des titres qui ne sont pas les chansons originales : Taron Egerton a réellement ré-enregistré chacune des chansons pour les besoins du film. Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas mais l'acteur de Kingsman est un excellent chanteur ! Il a même déjà donné de la voix en doublant le héros des films Tous en scène. Il avait même chanté sur scène avec Elton John pour la sortie de Rocketman :