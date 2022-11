"Ca a déclenché quelque chose en moi" : face à la maladie d'Alzheimer, Chris Hemsworth (Thor) met sa carrière en pause

A seulement 39 ans et alors qu'il est actuellement l'une des plus grosses stars du cinéma, notamment grâce à son rôle de Thor au sein du MCU, Chris Hemsworth a décidé de faire une pause dans sa carrière. Un choix qui a de quoi surprendre, mais qui lui est apparu comme inévitable à la suite d'une terrible découverte médicale.

Depuis quelques jours, Chris Hemsworth est en effet à l'affiche de la série-documentaire Sans limites sur Disney+. Au programme ? On le voit relever "six défis épiques pour tester l'esprit et le corps au maximum", le tout accompagné des meilleurs scientifiques du monde, afin de trouver la recette pour "vivre mieux plus longtemps." Un concept aussi fou que fort, qui a donc bouleversé sa vie.

Face à la maladie, Chris Hemsworth va faire une pause

A l'occasion d'une interview accordée à Vanity Fair, l'acteur a révélé que les examens médicaux passés pour le tournage lui ont tout simplement permis de découvrir qu'il possède en lui une prédisposition génétique pour la maladie d'Alzheimer. Selon le site américain, "Son bilan inclus deux copies du gène APOE4, l'un de sa mère, l'autre de son père". Or, là où une personne sur quatre dans le monde porte une seule copie du gène, elles sont seulement 2 à 3% de la population à en avoir deux. Résultat, le comédien a désormais 8 à 10 fois plus de chance de développer cette maladie, qui touche actuellement l'un de ses grands-pères.

Un diagnostique qui a fait l'effet d'une bombe, contraignant Chris Hemsworth a faire face à "la réalité" de sa propre mortalité. "Ca a vraiment déclenché quelque chose en moi", a-t-il confessé. A cet effet, il l'a annoncé : "Une fois que j'aurais terminé la promo pour ce projet, je vais rentrer et prendre une énorme pause et me reposer. Je veux juste profiter d'être avec mes enfants et ma femme".

L'acteur voit le positif d'une telle situation

On vous rassure tout de même, sa carrière est loin d'être terminée : "Ce n'est pas comme si j'étais en train de démissionner". Il l'a au contraire précisé, malgré l'inquiétude logiquement générée par cette révélation, il préfère aujourd'hui tirer le positif d'une telle situation. Comme quoi ? En ayant découvert ce diagnostique aussi tôt, il est désormais capable de "prendre des mesures préventives concrètes" pour minimiser les risques de voir la maladie se développer.

"Je vois ça positivement en me disant, 'Si je n'avais pas appris ça, je n'aurais jamais enclenché les changements que je mets désormais en place, a-t-il confié. Je n'étais au courant de rien de tout ça et je suis désormais reconnaissant d'avoir dans mon arsenal tous les outils pour me préparer au mieux et empêcher les choses d'évoluer d'une telle façon".

Après avoir sauvé le monde (et la galaxie) tant de fois, il est désormais temps pour Chris Hemsworth de penser à lui.