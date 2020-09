Thor : Chris Hemsworth prêt à abandonner son rôle dans le MCU ? Il se confie

Il y a quelques semaines, Robert Downey Jr - l'interprète de Tony Stark / Iron Man, confiait avoir définitivement tourné la page du MCU suite aux événements du film Avengers Endgame. "J'en ai terminé [avec les obligations contractuelles]. En ce qui me concerne, j'ai raccroché mon costume et je suis en phase avec l'idée de passer à autre chose" expliquait-il notamment.

Thor 4 toujours au programme

Faut-il s'attendre à une situation identique pour d'autres héros de Marvel ? A priori, la réponse est non. Tandis que Paul Rudd a déjà prévu de reprendre son rôle de Ant-Man dans un troisième film solo, Chris Hemsworth a de son côté profité d'une interview accordée à Elle Man pour réaffirmer sa volonté de poursuivre l'aventure encore longtemps.

Dans un premier temps, l'acteur australien a rappelé qu'il sera présent au casting de Thor 4 - Love and Thunder et que ce nouvel épisode a une nouvelle fois réussi à le surprendre, "Maintenant que j'ai lu le scénario, je peux vous dire que je suis très excité. Clairement, il y aura énormément d'amour et beaucoup de foudre à l'écran. (...) Je ne peux évidemment rien vous dire sur l'intrigue, mais sachez que j'ai eu encore plus de plaisir à lire ce scénario que celui de Thor 3 - Ragnarok. Ça veut bien dire quelque chose, car ce film était génial".

Chris Hemsworth voit loin

Des propos encourageants pour nous, mais qui marquent surtout son attachement à ce personnage et cet univers. Aussi, ne comptez pas sur Chris Hemsworth pour tout lâcher maintenant alors qu'il s'éclate plus que jamais après un démarrage poussif, "Laisser Thor partir à la retraite ? Vous êtes fou ? Je ne compte pas prendre ma retraite. Et puis Thor est bien trop jeune pour ça. Il n'a que 1500 ans".

Très heureux de se savoir soutenu par le studio avec son rôle, "Je suis content de voir qu'après les événements de Endgame, je continue de faire partie du MCU", le comédien n'a désormais qu'une envie, continuer de raconter de nouvelles histoires sur ce dieu pas comme les autres, "Thor 4, ça ne sera certainement pas un film où je dirai au revoir au personnage." Enfin une bonne nouvelle en 2020 !