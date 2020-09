Iron Man : Robert Downey Jr prêt à retrouver le MCU ? L'acteur se confie

Non, le MCU n'a pas fini de nous surprendre. Malgré la sensation de la fin d'une ère qui flottait dans le film Avengers Endgame en 2019, Marvel a encore beaucoup de choses en stock à nous proposer ces prochaines années. Entre le film solo Black Widow, les nouvelles aventures de Spider-Man et Captain Marvel ou encore les débuts des Eternals et de Shang-Chi, on va une nouvelle fois en prendre plein les yeux au cinéma.

Robert Downey Jr tourne la page du MCU

Néanmoins, Robert Downey Jr l'a déclaré dans le podcast SmartLess, ce nouveau chapitre du MCU s'écrira bien sans lui. Là où certains héros cultes devraient être toujours présents à l'écran (Thor, Hulk, Peter Parker...), l'inoubliable interprète de Tony Stark a rappelé son envie de tourner la page.

"J'en ai terminé [avec les obligations contractuelles]" a-t-il confié avec satisfaction, "En ce qui me concerne, j'ai raccroché mon costume et je suis en phase avec l'idée de passer à autre chose". Puis, Robert Downey Jr a révélé son enthousiasme à l'idée de pouvoir cette fois-ci se glisser dans la peau d'un simple spectateur. Après avoir contribué à l'émergence de cet univers, il est heureux de pouvoir assister à distance à son évolution, "Désormais, Marvel est lancé sur une nouvelle aventure, ils tentent plein de nouvelles choses et vraiment, je suis excité à l'idée de voir où ça va les mener".

Une déclaration peu surprenante au regard du sort de son personnage dans Endgame ? Oui et non. Il y a quelques mois encore, certaines rumeurs évoquaient déjà un caméo de sa part dans des films comme Black Widow ou Spider-Man 3. Surtout, malgré la mort de Tony Stark, les producteurs auraient pu imaginer un nouveau film solo centré sur Iron Man situé avant les événements de Infinity War. Après tout, c'est exactement ce qu'il va se passer pour le film porté par Scarlett Johansson.

Tant pis pour nous, tant mieux pour l'acteur qui a bien mérité sa retraite.