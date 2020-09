Ant-Man 3 : premières révélations excitantes sur le nouveau film de Marvel

Ant-Man toujours présent

L'épidémie de Covid-19 a cassé la dynamique de Marvel au cinéma, mais le studio n'a pas l'intention de ranger ses super-héros au placard. Entre les films Black Widow, Spider-Man 3, Eternals ou encore Shang-Chi, l'avenir du MCU est plutôt radieux et les fans peuvent déjà s'attendre à vibrer de nombreuses fois dans les prochains mois.

Et parmi les nombreux projets actuellement en cours de production, on y retrouve notamment Ant-Man 3 réalisé par Peyton Reed et toujours porté Paul Rudd. Un film un peu plus en retrait dans le catalogue de Marvel, qui devrait néanmoins réussir à nous surprendre. Interrogé récemment sur ce nouvel épisode, Peyton Reed n'a en effet pu cacher son enthousiasme vis-à-vis de ce qui nous attend.

Un film enfin à la hauteur du super-héros

"Il y a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup de choses excitantes en magasin" a-t-il révélé à Collider, avant d'ajouter, "Je ne peux évidemment rien dire, c'est la façon de faire de Marvel, mais sachez que ce troisième Ant-Man s'apprête à être encore plus énorme et plus tentaculaire que les deux précédents films". Difficile de savoir précisément ce qu'il entend par-là - même si on apprécie l'ironie de la déclaration pour un personnage habitué à se faire tout petit, mais le réalisateur semble véritablement confiant envers le résultat final, "Ce film aura un parti pris créatif visuel totalement différent". Ça sera compliqué de faire mieux que Thor - Ragnarok à ce niveau-là, mais on espère quelque chose dans la même veine.

Quoi qu'il en soit, ces révélations ont de quoi nous intriguer et nous rassurer. Là où Ant-Man n'a jamais été le super-héros Marvel le mieux traité et le plus passionnant à l'écran, cette suite pourrait enfin lui rendre justice. A ce sujet, Peyton Reed avait d'ailleurs déjà confié cet été qu'Ant-Man ne sera officiellement plus le seul super-héros de sa propre saga. Comme c'était déjà le cas dans son deuxième film, La Guêpe (Evangeline Lilly) fera partie intégrante de l'histoire et aura une importance cruciale.