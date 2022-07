Marvel : deux nouveaux films Avengers, le retour d'une série culte... voici les films et séries à venir et ça envoie déjà du lourd

Lancé en 2008 avec la sortie du premier volet d'Iron Man, le Marvel Cinematic Universe n'a pas dit son dernier mot. Loin de là même. En plus d'ajouter des séries (dispo sur Disney+) qui se mêlent à l'univers cinématographique déjà riche, Marvel Studios ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que Black Panther : Wakanda Forever, second volet dédié au héros anciennement joué par Chadwick Boseman, sortira au cinéma le 9 novembre 2022 et conclura la phase 4, les phases 5 et 6 sont déjà en préparation et il y a du lourd.

Les futurs films de Marvel

Et ça commence au cinéma avec pas moins de 9 films annoncés ou confirmés pour des sorties jusqu'en 2025. Eh oui, on ne va pas s'ennuyer ! Parmi eux ? Le retour des Avengers (moins certains acteurs qui ont quitté la franchise). Deux films sont déjà prévus : Avengers : The Kang Dynasty (sortie fixée à mai 2025) et Avengers : Secret Wars (prévu pour novembre 2025). Eh oui, deux films en six mois ! Le grand méchant des phases 5 et 6 du MCU sera Kang le Conquérant, déjà aperçu dans la saison 1 de Loki sous les traits de Jonathan Majors. Voici la liste des films annoncés :

- Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, sortie le 15 février 2023 en France.

- Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, sortie le 3 mai 2023 en France.

- The Marvels avec Brie Larson, Teyonah Parris et Iman Vellani, sortie le 26 juillet 2023 en France.

- Blade avec Mahersala Ali, sortie prévue en novembre 2023.

- Captain America : New World Order avec Anthony Mackie, sortie en mai 2024.

- Thunderbolts, film qui suit une équipe de méchants, sortie en juillet 2024.

- Les Quatre Fantastiques, sortie en novembre 2024.

- Avengers : The Kang Dynasty, sortie en mai 2025.

- Avengers : Secret Wars, sortie en novembre 2025.

Les futures séries de Marvel

Mais chez Marvel, il n'y a pas que les films. Eh oui, les séries aussi font partie de l'univers et il y aura encore de quoi faire. Après WandaVision, Faucon et le soldat de l'hiver, Hawkeye ou encore Moonknight, Marvel ne va pas ralentir le rythme et ce sera encore sur Disney+. Parmi les projets confirmés et datés ? La saison 2 de Loki mais aussi le grand retour de Daredevil ! Après trois saisons sur Netflix, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio reviennent pour une suite. Normal, c'est l'une des meilleures séries de super-héros EVER. On vous liste les shows à venir :

- Secret Invasion avec Samuel L. Jackson, printemps 2023

- Echo, série centrée sur l'héroïne du même nom vue dans Hawkeye, été 2023.

- Loki saison 2, été 2023

- Ironheart, série qui suit le personnage de Riri Williams qui sera présenté dans Black Panther : Wakanda Forever, automne 2023.

- Agatha : Coven of Chaos, série dérivée de WandaVision centrée sur Agatha Harkness (Kathryn Hahn), hiver 2023/2024.

- Daredevil : Born Again, suite des aventures de Matt Murdoch, printemps 2024.