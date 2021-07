Loki : une saison 2 déjà commandée, Disney+ officialise à la fin de l'épisode 6

Les rumeurs annonçaient déjà un renouvellement

Une surprise ? Pas vraiment car les rumeurs autour d'une possible saison 2 de Loki circulaient depuis un moment, bien avant le lancement de la série. En novembre 2020 déjà, le site CBR.com annonçait que la série avec Tom Hiddleston dans laquelle Chris Hemsworth a fait un cameo était renouvelée pour de nouveaux épisodes. Pourquoi ? Selon Production Weekly, le lancement du tournage de la suite serait déjà fixé à janvier 2022. Une info que Marvel n'a jamais confirmée.

Quelques mois plus tard, en janvier 2021, c'est le site Deadline qui indiquait qu'une suite des aventures de Loki était bien dans les cartons. Les studios Disney ont signé un accord avec Michael Waldron, scénariste de Doctor Strange 2 et de Loki. Ce dernier, en plus de l'écriture d'un prochain film Star Wars, avait aussi dans ses projets une saison 2 des aventures du frère de Thor selon le site.

10 à 12 épisodes pour la série ?

Après les 6 premiers inédits déjà disponibles sur Disney+, la suite est donc assurée. Mais pour combien de temps ? On a aussi peut-être la réponse : en mai 2021, Clark Gregg qui a joué dans Agents of SHIELD a laissé entendre que la série pourrait avoir entre 10 et 12 épisodes (soit 2 saisons de 6 épisodes). Au cours d'une conversation sur une possible suite de sa série, l'acteur a confié que Tom Hiddleston lui avait dit que Loki aurait "10 ou 12 épisodes". Marvel et Disney+ n'ont pour l'instant pas donné de détails sur la future saison 2 de Loki.