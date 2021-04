Falcon et le soldat de l'hiver : une saison 2 pour la série Marvel de Disney+ ? On fait le point

En 2021, Disney+ a mis le paquet sur ses séries Marvel. En janvier, c'est WandaVision qui a été lancée et a surpris de nombreux fans du Marvel Cinematic Universe. En mars, nous avons pu retrouver Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) dans Falcon et le soldat de l'hiver. Et ce n'est pas fini ! En juin, c'est Loki qui débarque avec sa propre série. Si le show avec Tom Hiddleston est assuré d'avoir une saison 2, ce n'est pas le cas des deux autres séries Marvel. Alors que Falcon et le soldat de l'hiver a dévoilé son ultime épisode, y-a-t-il un espoir de voir une deuxième saison ?

Des idées pour une saison 2 de Falcon et le soldat de l'hiver

Première bonne nouvelle si vous avez adoré Falcon et le soldat de l'hiver : une saison 2 n'est pas totalement impossible ! Pour l'instant, Disney+ n'a pas officiellement commandé la suite de la série mais les producteurs ont déjà assuré avoir des idées. Comme Kevin Feige, le président de Marvel Studios : "Si d'habitude à la télé, on fonctionne en termes de saison et que la question d'une saison 2 se pose à chaque fois, nous n'avons pas fonctionné ainsi. On a développé ce projet comme n'importe lequel de nos films. Faisons le mieux possible ou alors nous ne pourrons pas en faire d'autres. Si jamais, il y a une saison 2, on a les idées" a-t-il assuré lors de la conférence de presse de la série.

De son côté, le producteur Nate Moore a expliqué qu'une saison 2 était envisageable. "Nous avons évoqué des idées car nous aimons toujours réfléchir sur la tournure que les choses pourraient prendre" avait-il confié. La pandémie de Covid-19 qui a un peu perturbé le tournage de la série a tout de même un peu bousculé les plans de la production, avait-il dévoilé. Une chose est sûre, nous reverrons Bucky et Sam. "Le Faucon et le Soldat d'Hiver feront des allers-retours avec le cinéma" a confié Kevin Feige qui ajoute : "La série aura un impact sur le reste du MCU et sur plusieurs films en préparation". Un peu comme WandaVision puisque l'on retrouvera bientôt la Sorcière Rouge dans Doctor Strange 2.

L'avis de Sebastian Stan

En tout cas, Sebastian Stan, lui, est déjà prêt pour reprendre son rôle dans une deuxième saison de la série, même s'il avoue n'avoir pas encore entendu parler d'un possible renouvellement. "C'est comme d'habitude, je ne sais pas vraiment ce qu'est la prochaine étape. On ne le sait jamais." a-t-il expliqué avant de confié qu'il avait expliqué à Kevin Feige être prêt pour revenir. "Je l'ai eu récemment au téléphone pour bavarder et je lui disais, 'Mec, tu pourrais me demander d'aller nager sous l'eau que je le ferais'. Qu'importe la demande." a expliqué l'acteur à Collider.

Ce petit indice qui prouve qu'une saison 2 est possible

Si les infos ne sont pas 100% rassurantes sur une possible suite, un petit détail pourrait bien nous redonner le sourire. Comme l'a dévoilé le site IndieWire, Marvel a décidé de présenter ses séries pour de possibles nominations aux futurs Emmy Awards. Si WandaVision a été présentée dans la catégorie "série limitée", Falcon et le soldat de l'hiver tentera sa chance dans la catégorie "meilleure série dramatique". Conclusion ? Disney+ et Marvel ne considérerait pas la série avec Anthony Mackie et Sebastian Stan comme une mini-série qui n'aurait qu'une seule et unique saison. Bref, il y a de l'espoir !