WandaVision saison 1 : que signifient les 2 scènes post-générique de l'épisode 9 ?

WandaVision est peut-être intégrée à l'univers du MCU, mais la saison 1 de la série de Disney+ n'avait par instant rien d'une oeuvre classique de Marvel. Entre son propos très humain ou son parti pris créatif et esthétique aussi original que passionnant, la fiction portée par Elizabeth Olsen s'est très souvent éloignée de ce qui fait la recette gagnante du studio depuis 2008 au cinéma.

Toutefois, les créateurs ont tout de même tenu à profiter de l'épisode 9 (le dernier de cette saison 1) pour rappeler à tous les fans que WandaVision, malgré ses quelques particularités, appartient bel et bien au monde de Marvel. Comment ? En mettant en scène... 2 séquences post-générique. Et si vous ne les avez pas comprises au moment du visionnage, on vous explique tout aujourd'hui.

Scène post-générique n°1 :

Ici, on assiste à une rencontre entre Monica Rimbeau (la fille de Maria, ex-meilleure amie de Carol Danvers) et une Skrull. Souvenez-vous, il s'agit de ces extra-terrestres mis en scène dans le film Captain Marvel sorti en 2019. Un hasard ? Très peu probable.

Alors que la Skrull révèle à l'agent, "Un ancien ami de votre mère m'envoie. Il a cru comprendre que vous aviez été punie et il voudrait vous rencontrer", celle-ci en profite pour pointer le ciel du doigt. Traduction ? Cette séquence sous-entend clairement que Monica Rimbeau devrait bientôt rencontrer Nick Fury qui, on le sait depuis le film Spider-Man Far From Home, travaille depuis l'espace en compagnie des Skrull. Pour quelle raison ? Le mystère reste entier pour le moment, même si deux théories sont déjà sorties.

La première, la plus évidente : Nick Fury pourrait mettre en place une rencontre entre Monica et l'héroïne incarnée par Brie Larson. Après tout, un film Captain Marvel 2 est justement attendu en novembre 2022 au cinéma et un partenariat entre les deux femmes, en souvenir du passé, ferait sens, surtout pour Carol qui semble détachée du monde humain.

La deuxième : Nick Fury pourrait s'intéresser aux pouvoirs de Monica et tenter de l'intégrer à son équipe (façon Maria Hill) ou la motiver à devenir une nouvelle super-héroïne solo. Une option peu probable aujourd'hui (Marvel n'a pas communiqué de film/série centré(e) sur elle dans un futur proche), mais qui pourrait également se concrétiser... à travers la première théorie.