WandaVision saison 1 : une fin décevante... à cause des fans ?

Pour sa première série centrée sur les personnages de Marvel, Disney+ a fait fort ! Lancée en janvier, WandaVision a étonné les fans du MCU (Marvel Cinematic Universe) en proposant une intrigue très différente des films mais remplie de révélations surprenantes. On est allés de surprise en surprise au fil des épisodes et ce n'est sûrement pas fini... Alors que la plateforme, qui vient de lancer son univers Star, dévoilera l'ultime épisode en fin de semaine, il y a de quoi trembler !

"Beaucoup de gens seront déçus"

A quelques jours de la mise en ligne de l'épisode 9 qui marquera la fin de la saison 1 de WandaVision, le réalisateur Matt Shakman se prépare déjà à faire face à des critiques. Pourquoi ? Tout simplement à cause de l'inventivité des fans ! Depuis le lancement de la série, les internautes ont trouvé de nombreuses théories très intéressantes sur le show, ce qui fait un peu peur à l'équipe. "J'espère que cette aventure sera satisfaisante pour le public. Je sais qu'il y a beaucoup de théories et il y aura beaucoup de gens qui seront déçus par rapport à ça" a-t-il confié à Entertainment Weekly. Certains internautes seraient donc allés si loin dans leurs idées que la conclusion du show pourrait leur sembler trop simple si on en croit le réal.

Dans son interview, Matt Shakman est aussi revenu sur la série et a expliqué pourquoi elle touche autant les téléspectateurs. "Nous avons toujours raconté cette histoire de Wanda qui fait face à son deuil et qui apprend comment accepter cette perte donc j'espère que les gens trouveront ce final surprenant mais aussi satisfaisant (...) C'est une histoire d'amour, une histoire de perte, et je pense que cela résonne encore plus dans ce monde fou en pleine pandémie face à laquelle nous essayons de survivre. Je pense que nous comprenons tous ce que ressent Wanda" a-t-il ajouté.

Quelle suite pour Wanda et Marvel ?

Après WandaVision, le personnage d'Elizabeth Olsen sera au casting du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, deuxième film consacré au personnage joué par Benedict Cumberbatch. Kevin Feige, le boss de Marvel, a récemment laissé entendre qu'une saison 2 de WandaVision n'était pas encore assurée. Mais les fans de Marvel pourront se consoler avec deux autres nouvelles séries : Faucon et le Soldat de l'Hiver, lancée le 19 mars prochain, et Loki, avec Tom Hiddleston, qui débutera en juin.