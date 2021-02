WandaVision saison 2 : une suite possible ? Le boss de Marvel ouvre la porte, mais...

Le vendredi 5 mars 2021, Disney+ mettra en ligne l'épisode 9 de WandaVision, qui sera également le dernier de la saison 1. Cependant, marquera-t-il dans le même temps la fin de la série portée par Elizabeth Olsen ? C'est la question à laquelle Kevin Feige - le boss de Marvel Studios, vient de répondre.

Une saison 2 possible pour WandaVision

Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la porte à une suite est réellement ouverte. Alors que la série a longtemps été présentée comme une mini-série, à l'instar de Faucon et le Soldat de l'Hiver ou encore Loki, le succès de cette première fiction issue du MCU semble avoir bousculer certaines convictions dans les bureaux.

"Je suis chez Marvel depuis trop longtemps pour oser dire "non" ou "oui" de façon définitive à quelque chose et notamment concernant la possibilité d'une autre saison de WandaVision" a-t-il ainsi déclaré à la presse américaine ce mercredi 24 février. Puis, il l'a précisé, un renouvèlement potentiel sera uniquement "dicté par l'histoire" à venir du MCU.

Marvel veut alterner entre films et séries

A en croire les propos de Kevin Feige, Marvel souhaiterait en effet s'amuser avec ses formats et n'aurait pas envie de faire les choses d'une façon classique. Traduction ? "Ce qui est cool avec le MCU, c'est la possibilité de tous ces crossovers entre les séries et les films. Parfois, une série va avoir une saison 2 et parfois, il y aura d'abord un film et ensuite un retour au format série".

A ce sujet, plutôt que d'officialiser dès à présent une saison 2, il a donc confirmé qu'Elizabeth Olsen reprendra en priorité son rôle de Wanda dans le prochain film Doctor Strange. Une situation frustrante pour les fans de WandaVision, mais qui devrait se répéter pour à peu près tout : "Peut-être qu'un jour on fera une commande groupée de 5 saisons d'un coup pour l'une de nos séries. Mais aujourd'hui, on est concentrés sur l'idée de délivrer les meilleures saisons possibles, une à la fois."