Faucon et le Soldat de l'Hiver : bataille pour l'héritage de Captain America dans la bande-annonce

Marvel n'aime pas attendre. Tandis que la diffusion de WandaVision est toujours en cours sur Disney+, le studio a profité du Super Bow LV organisé ce dimanche 7 février 2021 pour diffuser la bande-annonce de Faucon et le Soldat de l'Hiver, sa deuxième série live-action qui prendra place au sein du MCU.

Faucon et le Soldat de l'Hiver se dévoile et promet de belles choses

Portée par Anthony Mackie (Sam Wilson) et Sebastian Stan (Bucky Barnes), cette nouvelle fiction - qui sera composée de 6 épisodes, aura tout pour plaire aux fans de cet univers. Non seulement on aura le droit à quelques caméos très satisfaisants (le trailer met notamment en scène le retour de Sharon Carter incarnée par Emily Vancamp), mais surtout, l'histoire fera directement suite au film Endgame.

De fait, comme le dévoile cette bande-annonce, les deux grands amis de Steve Rogers devront apprendre à vivre sans lui et réfléchir à la meilleure façon d'honorer l'héritage de Captain America. On le sait, cette série servira à officialiser le successeur du personnage de Chris Evans et, si l'on se fie aux premières images, ça nous promet quelques moments intenses à l'écran avec une véritable compétition entre les deux héros.

Seule déception entrevue par ce trailer, Faucon et le Soldat de l'Hiver devrait clairement jouer la carte "classique" du MCU. Là où WandaVision se révèle déstabilisante par son approche, ses idées et son récit, cette nouvelle série devrait à l'inverse utiliser la bonne vieille recette déjà vue au cinéma à savoir : un méchant pas content contre les super-héros, des scènes d'action bien badass (mais peu surprenantes) et un humour omniprésent. Donc oui, ça s'annonce efficace, mais ça devrait surtout être peu novateur.

Faucon et le Soldat de l'Hiver débutera le 19 mars sur Disney+.