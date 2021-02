Don Cheadle : Faucon & le Soldat de l'Hiver, Armor Wars... L'acteur tease plein de caméos

Toujours plus de crossovers au sein du MCU

Après avoir incarné Rhodey pendant 10 ans au cinéma dans les films du MCU, Don Cheadle retrouvera prochainement son personnage dans Armor Wars, sa propre série sur Disney+. Un nouveau projet qui excite logiquement le comédien, d'autant plus qu'il ne devrait pas être la seule star des Avengers à y participer.

Au détour d'un entretien dans le podcast BroBible's Post-Credit, Don Cheadle a fait part de sa fascination pour le concept des crossovers au sein de l'univers Marvel, "C'est l'une des parties géniales du MCU, c'est que l'on peut tous apparaître dans les histoires de chacun. Il y a tellement de façons différentes de faire se rencontrer ces personnages que ça en devient parfois des histoires dans les films. Et ces histoires dans les films peuvent ensuite devenir des intrigues dans les séries".

Don Cheadle tease déjà plein de caméos

Et visiblement, le concept de "spoilers", Don Cheadle s'en fiche totalement. Aussi, après avoir précisé, "C'est vraiment fun et intéressant et surtout, ça offre des idées sans limites, on peut tout faire", l'acteur n'a pas hésité à déclarer que de nombreux caméos étaient déjà en préparation dans les séries à venir, "C'est génial. J'ai hâte d'aller dans la salle des scénaristes afin de réfléchir à comment mettre tout ça en place. Vous savez, Rhodey va déjà apparaître dans la série Faucon et le Soldat de l'Hiver. Ca peut être fou".

Oui, alors même que Disney+ attend la fin de la diffusion de WandaVision (une série qui devrait bientôt choquer les fans) pour ajouter Faucon et le Soldat de l'Hiver dans son catalogue, le caméo surprise de Don Cheadle n'a déjà plus rien d'un secret. La lose pour les créateurs.